Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo"

Non solo affetto e vicinanza: i social non risparmiano nessuno. Andrea Camilleri è stato ricoverato solo poche ore fa per un infarto, e sono bastati pochi minuti perché sui social l'hashtag #camilleri schizzasse in testa ai trending topic italiani. Ma tra i messaggi di sostegno di buona parte del mondo intellettuale a quelle di tanti lettori ed appassionati della saga poliziesca del Il Commissario Moltalbano, c'è anche chi gli augura il peggio.

Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo" - CAMILLERI RICOVERATO

"Facci ancora luce, nel buio dell’ignoranza", scrive Paolo. "Forza, non puoi lasciarci", si legge nel post di Angelica. "Andrea non mollare", è l'incorraggiamento arrivato da pulce. "Forza maestro #Camilleri siamo in tanti con te!!!", scrive Gabri.

Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo" - CAMILLERI INFARTO

Fioccano gli insulti contro lo scrittore siciliano vittima di un infarto e ricoverato all'Ospedale Santo Spirito di Roma in rianimazione. Tra tutti ne spunta uno: "Andranno i migranti a vegliarlo". Una gogna mediatica aggressivissima quella portata avanti da chi scrive i commenti. Questo in particolare fa riferimento allo scambio al vetriolo tra Andrea Camilleri e Matteo Salvini degli scorsi giorni.

Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo" - CAMILLERI SALVINI

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri aveva infatti attaccato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dicendo: "Quando impugna il rosario mi viene il vomito". Inutile dire che il commento aveva innescato la reazione dei fan di Salvini. Ma lo stesso Matteo Salvini aveva risposto in una diretta Facebook: "Scrivi che ti passa, io continuo a lavorare e, nel mio piccolo, a credere".

Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo" - CAMILLERI CONTRO M5S

Andrea Camilleri non aveva risparmiato critiche anche nei confronti del Movimento Cinque Stelle: "Una rinascita è preparata da un paziente lavoro, non può avvenire all'improvviso. Ma io non vedo nessuna idea di rinascita. All'inizio credevo nei Cinque Stelle, avevano incanalato il malumore, ma si sono completamente appiattiti. Mai avrei pensato che avrebbero fatto come i vecchi deputati nel processo a Salvini".

Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo" - INSULTI SUI SOCIAL

Interventi duri dello scrittore ora ricoverato in rianimazione, che gli sono valsi gli insulti social di tantissimi. Eccone alcuni:

"Mi dispiace per lui…forse si è affogato nel suo stesso vomito che ha gettato con le sue dichiarazioni su Salvini..detto questo spero si riprenda..".

"Be uno che elogiava l'unione sovietica il codice poteva averlo solo rosso!!" "Forse se l'e' cercata a una certa eta' le arrabbiature e I contrasti non giovano si tenga le sue idee per se' e viva sereno" "Starà affogando nel suo vomito" "Eeee, chi sputa in aria gli casca in faccia" "Sarà sicuramente colpa dei fascisti" "Aici imparasa a augurare la disgrazia agli altri scemo di sinistra"

Camilleri ricoverato, insulti dopo il malore: "Migranti a vegliarlo" - CAMILLERI IN OSPEDALE

C'è poi chi lancia delle non troppo velate minacce: "E ora chi offende Salvini? Speriamo che si calmi, altrimenti il prossimo sarà. Chissà…".