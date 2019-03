Camion in fuga da posto di blocco travolge passeggino, bimbo gravissimo

Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17 a Marostica, nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione la famiglia si trovava nei pressi di una curva quando il camion, che viaggiava a forte velocità, è andato fuori strada e ha colpito il piccolo che è stato sbalzato fuori dal passeggino ed è finito a terra in condizioni gravissime. Il bimbo è stato trasferito in ospedale con l'elicottero, anche la mamma è rimasta ferita ma non in modo grave. Incolumi invece il papà e l'altro figlio piccolo che si trovava con loro.

Il conducente del mezzo è stato fermato e condotto alla caserma dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.