Camorra, arrestato Marco Di Lauro. Il superboss era latitante dal 2004

Il superboss della camorra, Marco Di Lauro, è stato arrestato a Napoli dalla polizia. Era latitante dal 7 dicembre 2004 quando sfuggì a un maxi blitz che passerà alla storia giudiziaria come la "notte delle manette".

Era ricercato per associazione di tipo mafioso e altro. Dal 17 novembre 2006 era ricercato anche in campo internazionale e faceva parte dell'elenco dei latitanti di massima pericolosità. Considerato dagli inquirenti il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo Messina Denaro.

Nel 2010, un collaboratore di giustizia ha indicato Marco Di Lauro come mandante di 4 omicidi. E' il più giovane dei figli di Paolo Di Lauro, protagonista della faida di Scampia.

Catturato Di Lauro: era nella lista dei 30 piu' pericolosi - Marco Di Lauro, classe 1980, e' latitante dal 2004: quarto figlio di Paolo di Lauro, soprannominato "Ciruzzo o' milionario", fondatore della famiglia camorristica napoletana di Secondigliano, figura nella lista dei 30 latitanti piu' pericolosi.

Di Lauro: questore, non era armato, niente resistenza - "Marco Di Lauro non era armato e non ha opposto resistenza". Lo ha detto il questore di Napoli, Antonio De Jesu, che e' sceso dai suoi uffici per accogliere i suoi uomini che, insieme all'Arma dei Carabinieri, hanno condotto l'operazione nel pomeriggio di oggi. Soddisfatto anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, colonnello Ubaldo Del Monaco, che ha evidenziato che l'azione si e' svolta sotto il coordinamento della Dda di Napoli guidata dal procuratore Melillo. "Siamo contenti", ha aggiunto Del Monaco.

CAMORRA: DI LAURO ARRESTATO IN ABITAZIONE A CHIAIANO - Asia, Sudamerica ed Europa: lo hanno cercato dovunque ma alla fine era a Napoli in un'abitazione del quartiere Piscinola-Chiaiano in via Emilio Scaglione. Cosi è finita la latitanza di Marco Di Lauro, inserito nell'elenco dei ricercati del Ministero dell'Interno al secondo posto subito dopo Matteo Messina Denaro. Oggi ha 38 anni ma era solo un ragazzo quando fece perdere le sue tracce, 14 anni fa nel corso della "notte delle manette" quando mille uomini dello Stato invasero i quartieri Scampia e Secondigliano coadiuvati dagli elicotteri ed eseguirono 53 ordinanze. Ricercato anche in campo internazionale, secondo gli inquirenti, Marco Di Lauro avrebbe intrapreso la ricostruzione del clan guidato dal padre Paolo Di Lauro detto Ciruzzo o' Milionario.

CAMORRA, SALVINI: "NESSUNA TREGUA AI CRIMINALI" - "Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro, grazie a un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. Complimenti alle Forze dell'Ordine, che dopo l'arresto di un terrorista algerino dell'Isis mettono a segno un'altra operazione importantissima. Nessuna tregua ai criminali". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.