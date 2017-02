Camorra, blitz contro i Casalesi: Dia Napoli arresta figlie boss

Duro colpo alla fazione Bidognetti del clan Casalesi, che fa capo al boss Francesco Bidognetti, detenuto al 41 bis nel carcere dell'Aquila. La Dia di Napoli, guidata da Giuseppe Linares, ha arrestato 5 persone, tra cui le due figlie di Francesco Bidognetti e la nuora. Contestualmente, la squadra mobile di Caserta, la Guardia di Finanza di Formia e i carabinieri di Casal di Principe hanno eseguito un provvedimento restrittivo che riguarda altre ventisei affiliati alla cosca per estorsioni commesse sul territorio casertano.

Le misure cautelari eseguite dalla Dda contestano ai 5 arrestati reati che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alla ricettazione e l'estorsione, reati questi aggravati dall'articolo 7 della legge 203/91.

Gli uomini di Linares hanno raccolto elementi di prova sul fatto che Katia e Teresa Bidognetti, rispettivamente 35 e 26 anni, la prima ora in carcere mentre la seconda e' domiciliari perche' in gravidanza, insieme a Orietta Verso, 42 anni, anche lei ora in carcere, moglie del secondogenito del boss, Raffaele Bidognetti, tutte e tre sinora incensurate, avevano un ruolo apicale all'interno della 'famiglia'. ù

Arrestato anche Vincenzo Bidognetti, conosciuto come 'o bellillo, che non e' parente del capocosca nonostante il cognome, che era l'unico degli affiliati autorizzato a tenere rapporti con le tre donne e che faceva da tramite tra loro e le il resto della cosca. Anche il boss e' stato raggiunto in carcere dalla misura cautelare. Particolari sull'operazione saranno resi noti in conferenza stampa alle 11 in Procura a Napoli.