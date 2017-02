Camorra, il tribunale dei minori di Napoli toglie i figli ai boss

Il tribunale per i minori di Napoli ha sospeso la potesta' genitoriale a elementi di vertice e affiliati del clan Elia e ha tolto ai boss 6 figli fra i 3 e i 14 anni inviandoli in case famiglia in altre regioni.

Il provvedimento riguarda cinque figli di elementi di vertice del clan egemone nella zona del Pallonetto di Santa Lucia, due dei quali fratelli, e un altro ragazzino. Tutti i genitori sono coinvolti in un blitz dei carabinieri che il 17 gennaio scorso ha determinato diversi arresti e lo smantellamento di una piazza di spaccio nell'area; tra questi, anche due pregiudicati non organici alla cosca ma legati da 'affari' agli Elia.

Camorra, "ambiente caratterizzato dall'abituale trasgressione delle regole morali e della comune convivenza"

Il comportamento dei genitori dei bambini sottratti a elementi di vertice del clan Elia dal tribunale dei minori di Napoli, era di "gravissima violazione dei doveri inerenti alla responsabilita' genitoriale", anche perche' i bambini sono cresciuti "in un contesto familiare e ambientale del tutto privo di stimoli educativi e formativi", "caratterizzato dall'abituale trasgressione delle regole morali e della comune convivenza, che ne ha seriamente compromesso la possibilita' di un adeguato sviluppo della personalita'". A scriverlo. nel provvedimento di sospensione della responsabilita' genitoriale, il collegio del tribunale per i minorenni presieduto da Giovanni Saporiti, giudice relatore Paola Vallario.

Camorra, "divieto assoluto di rapporti"

Non solo: il collegio del tribunale per i minorenni ha anche stabilito il "divieto assoluto di rapporti", perche' c'e' "necessita' di recidere i deleteri legami ambientali che hanno gia' potenzialmente compromesso l'equilibrato sviluppo dei minori".