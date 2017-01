Canada, strage in una moschea. Spari tra i fedeli a Quebec City: sei vittime

Foto Twitter

Sei persone sono state uccise in una sparatoria nella moschea di Quebec City. Lo ha reso noto il presidente del Centro culturale islamico Mohamed Yangui. Il primo ministro Justin Trudeau ha condannato quello che ha definiti un "attentato terrorista". Due uomini hanno sparato nella sezione maschile della moschea e sono fuggiti. Le vittime sono tutti uomini. Sono 8 le persone ferite.



Un testimone che ha chiesto di rimanere anonimo ha raccontato al servizio francese Radio-Canada dell'emittente CBC, che gli uomini che hanno fatto irruzione nell'edificio erano due e con il volto mascherato. "Mi sembra che avessero un accento del Quebec. Hanno cominciato a sparare e mentre sparavano gridavano 'Allah Akbar'. I proiettili hanno colpito le persone che pregavano. Sono morte persone in preghiera. Un proiettile e' passato proprio sopra la mia testa". Secondo la fonte, al momento degli spari c'erano anche dei bambini: "ce n'era uno di tre anni con il padre". Le autorita' della moschea in serata hanno ringraziato per le espressioni di sostegno arrivate non solo dal tutto il mondo politico canadese ma anche dai cittadini. "Grazie per la centinaia di messaggi", si legge nella pagina Facebook del centro culturale. Intanto sulla scia dell'attacco, sono state aumentate le misure di sicurezza tanto a Montreal che a Gatineau, sempre in Quebec. La polizia di Gatineau ha assicurato che particolare attenzione sara' posta proprio ai dintorni delle moschee.

Canada: spari moschea, solidarieta' governo al mondo musulmano







Il premier canadese Justin Trudeau ha condannato con forza quello che ha definito "un attentato terroristico contro i musulmani in un centro di culto e accoglienza". Il primo ministro canadese ha parlato di "violenza senza senso" "I musulmani canadesi sono una parte importante della nostra azienda nazionale, e questi atti senza senso non trovano posto nelle nostre comunita', citta' e Paesi". "La diversita' e' la nostra forza e la tolleranza religiosa e' un valore che, come canadesi, abbiamo caro". Amche il permier del Quebec, Philippe Couillard, ha parlato di violenza barbarica ed espresso solidarieta' alla popolazione di fede musulmano. Ancora non e' chiaro il movente della sparatoria, che ha lasciato sei morti e otto feriti. Ma la moschea, piuttosto piccola, a giugno, durante il ramadan, il mese sacro ai musulmani, era stata gia' oggetto di uun gesto oltraggioso: Sull'uscio era stata lasciata una testa di maiale. E negli ultimi mesi altre moschee in Canada sono state spesso oltraggiate con graffiti. Prendendo le distanze della Casa Bianca che ha deciso di vietare l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette Paesi musulmani, Trudeau aveva invece affermato la volonta' del suo Paese di accogliere i rifugiati "indipendentemente dalla loro fede". "A coloro che fuggono da persecuzione, terrore e guerra, il Canada vi accogliera', indipendentemente dalla vostra fede. La diversita' e' la nostra forza. Benvenuti in Canada", ha scritto il premier, su Twitter. Trudeau ha anche pubblicato sull'account una sua foto in procinto di accogliere rifugiati, scattata nel 2015, quando aveva voluto recarsi personalmente in aeroporto per l'arrivo di un primo contingente di rifugiati siriani nel quadro di un ponte aereo organizzato dalle autorita' di Otttawa. Da allora il Canada ha accolto piu' di 35mila rifugiati siriani.

Canada: Gentiloni, vicini a chi vittima terrore che rifiuta

Paolo Gentiloni, ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, esprime le condoglianze del suo governo a quello canadese e al presidente Trudeau per l'attacco di ieri a una moschea di Quebec City, costato la vita a sei persone. "Il governo italiano e' vicino alle vittime, ai familiari, alla comunita' musulmana canadese, oltre che al governo e al presidente Trudeau. Un modo - ha detto il presidente del Consiglio - anche per confermare il nostro atteggiamento di vicinanza e solidareta' alla stragrande maggioranza dei cittadini di fede islamica che vivono nelle nostre citta', nei nostri paesi, e che - ha sottolineato - rifiutano il terrorismo fondamentalista, anzi ne sono spesso vittime e bersagli". (AGI) Bal