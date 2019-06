Cancellò spettacolo ma andò a cena con Putin, condannata Ornella Muti

Condanna confermata in Cassazione per l'attrice Ornella Muti, accusata di tentata truffa e falso perché, nel dicembre 2010, dopo aver cancellato uno spettacolo in programma a Pordenone affermando con certificato medico di essere malata e di dover stare a riposo, venne fotografata tra i partecipanti a una cena di beneficenza in Russia a cui era presente anche Putin.

La seconda sezione penale della Cassazione, oggi pomeriggio, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza con cui, nel 2017, la Corte d'appello di Trieste aveva condannato l'attrice a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale di 30mila euro all'Associazione teatro di Pordenone, costituitasi parte civile nel processo.