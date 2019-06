Caos Csm, Anm tutti contro tutti: il presidente Grasso lascia Mi

Caso procure: presidente Anm Grasso lascia Magistratura Indipendente

"Questa sera ho deciso di revocare la mia iscrizione a Magistratura Indipendente". Lo scrive il presidente dell'Anm Pasquale Grasso, in una lettera rivolta ai colleghi.

"Di solito - scrive Grasso - mi rivolgo a tutti i magistrati, ma stasera solo ad alcuni di loro. Ringrazio tutti gli amici di Magistratura Indipendente, che mi hanno sempre permesso di esprimere le mie idee e hanno rispettato le mie opinioni. Ringrazio i colleghi che in tanti anni di attivita' in Magistratura Indipendente ho conosciuto. Mi hanno costantemente arricchito come uomo e come magistrato". In particolare, il presidente dell'Anm ringrazia Cosimo Ferri, "che tanti anni fa ebbe l'intuizione di proporre a uno sconosciuto giudice di provincia, a digiuno di attivita' associativa, la candidatura alla giunta della sezione ligure nella lista di Magistratura Indipendente. Tutte le volte che l'ho incontrato nel corso della mia attivita' associativa e per la mia attivita' associativa si e' dimostrato franco e disponibile, e sempre pronto alla composizione dei conflitti e al dialogo", Antonello Racanelli, "che e' stato il segretario generale che, parlando poco, mi ha insegnato a parlare meno", e la presidente di MI Giovanna Napoletano "con le sue lunghe telefonate". Gli iscritti e simpatizzanti di Magistratura Indipendente, continua Grasso nella sua lettera, sono persone "perbene", "serie", "oneste", "ottimi magistrati" e "nessuno si permetta mai di sostenere il contrario": "sono stati e saranno la mia famiglia. Ma a volte arriva un momento in cui la casa natale ci sta stretta. E si rischia di litigare inutilmente, pur se tutti animati dal bene della famiglia. Si iniziano a vedere le cose in modo diverso. E' nella natura delle cose umane. Continueremo certo a vederci e sentirci - conclude il presidente dell'Anm - ma in altri luoghi". (AGI) Oll 092150 GIU 19 NNNN