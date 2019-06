Caos Csm, Palamara e Fava a rischio trasferimento

Caso procure: Csm, rischio trasferimento per Palamara e Fava

I pm di Roma Luca Palamara e Stefano Rocco Fava rischiano il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale e funzionale. La Prima Commissione del Csm, a quanto si e' appreso, ci accinge nei prossimi giorni, probabilmente gia' domani, ad avviare la procedura di trasferimento per incompatibilita' nei confronti dei due magistrati, coinvolti nell'inchiesta di Perugia.

Caso procure: avviata azione disciplinare per togati autosospesi

Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha avviato, a quanto si apprende, l'azione disciplinare nei confronti dei 4 togati autosospesi dal Csm Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. L'avvio dell'azione disciplinare non comporta di per se', come prevede il regolamento interno di Palazzo dei Marescialli, la sospensione automatica dei 4 togati. E' evidente pero', si fa notare al Csm, che la loro posizione si fa piu' complicata: Morlini, Cartoni, Criscuoli e Lepre sono autosospesi dalla scorsa settimana, e nei loro confronti anche il 'parlamentino' dell'Anm ha sollecitato le dimissioni dal Consiglio.