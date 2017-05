Capaci e Manchester, mafia e Isis: due guerre da vincere

Di Daniele Rosa

La strage di Capaci e quella di Manchester, 25 anni dopo, accadute in due paesi diversi ma con vittime innocenti cadute per mano di atti terroristici.

A Capaci, in Sicilia, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta massacrati con l'esplosivo dalla mafia.

A Manchester in Gran Bretagna 24 giovani vittime a Manchester e oltre 60 feriti colpiti a un concerto da un kamikaze bomba.

LE STRAGI TERRORISTICHE. A CAPACI E A MANCHESTER

Parrebbero sembrare, pur nella comune violenza vigliacca, atti lontani e diversi sia nel tempo sia per l'ideologia. Il primo provocato da una mafia sentitasi minacciata dalla tenacia di un magistrato lasciato troppo solo.

Il secondo organizzato da un terrorista islamico, un cane sciolto radicalizzato, in nome di un Isis che da mesi è stato messo pesantemente all'angolo da bombe russe e americane.

LE STRAGI TERRORISTICHE.MAFIA E ISIS VOGLIONO RUBARE LA LIBERTÀ

Da una parte la matrice economica criminale dall'altra una matrice religiosa.

In realtà gli atti di inaudita violenza sono accomunati da un unico obiettivo: togliere la libertà e la speranza.

Che dire di una mafia che, nel corso di 25 anni, si è trasformata insinuandosi nei gangli della sana economia, dell'imprenditoria attiva del nord e dell'intero paese, con lo stesso obiettivo del passato: intimidire, rubare e limitare la libertà di lavorare e di fare impresa.

E che dire dell'ideologia terroristica dell'Isis che, in nome del Dio di un miliardi di persone, vorrebbe rubare, violentare, uccidere e togliere la libertà, il passato e il futuro di tutti quelli che non sono musulmani.

Fortunatamente sia con la mafia sia contro il terrorismo sono stati fatti molti passi avanti. Ma l'Italia e l'Occidente, per entrambi i cancri, sono ancora lontani dallo scrivere la parola guarigione.

LE STRAGI TERRORISTICHE. PER DIFENDERSI NON SOLO POLIZIA MA UGUAGLIANZA

Forse sarebbe necessario continuare a lavorare con le investigazioni, le intercettazioni, le attività di polizia e le attività militari sul campo tenendo presente però qualcosa che, a volte, si dimentica: entrambi i tumori nascono da tre cellule impazzite che hanno il nome di diseguaglianza, povertà e ignoranza .

Per questo bisogna continuare a lavorare con il pugno di ferro ma, in parallelo, occorre utilizzare farmaci adeguati fatti di scuola per tutti, lavoro per molti, uguaglianza per tanti.

Solo così ci sarà speranza di vincere entrambe le guerre.