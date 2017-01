Capodanno, follia al concerto di Palermo. Spari in aria, beffata la Polizia

COLPI DI PISTOLA IN PIAZZA A PALERMO DURANTE LA FESTA DI CAPODANNO

Misure antiterrorismo elevate al massimo livello, ma evidentemente non è abbastanza. La prova, inquietante, arriva da Palermo. Come dimostra un servizio video del Tg regionale Rai della Sicilia, infatti, durante la festa di capodanno in piazza Politeama sono stati esplosi dei colpi di pistola verso l'alto.

BEFFATE LE MISURE ANTITERRORISMO

Nessun ferito e nessuna conseguenza, fortunatamente, ma l'episodio è inquietante perché dimostra che un uomo è riuscito a entrare in una piazza gremita di folla armato senza nessuno problema. Il tutto a pochi passi dal palco dove si stava svolgendo il concerto di Luca Carboni e Morgan. La scena che si è svolta pochi minuti dopo la mezzanotte in una piazza Politeama presidiata dalle forze dell’ordine, spiegate per le misure antiterrorismo.

LA POLIZIA INDAGA SULLO SCONOSCIUTO ARMATO

Una prima raffica di colpi in aria in sequenza, poi lo sconosciuto ripone l’arma alla cintura sotto la giacca e sembra rispondere a un messaggio al cellulare. Poi riprende la pistola, spara un’altra volta in aria e ancora una volta con disinvoltura e soprattutto senza che nessuno intervenga, rimette la pistola alla cintura. Alla fine si allontana imboccando via Turati. La Polizia sta indagando per capire chi fosse l'uomo e come sia riuscito ad arrivare in piazza Politeama armato.