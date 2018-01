Capotreno fa scendere passeggero senza biglietto. Condannato per violenza

Capotreno fa scendere passeggero senza biglietto, condannato

Un capotreno di Trenitalia e' stato condannato per violenza privata dopo aver fatto scendere un passeggero da un treno perche' sprovvisto di biglietto regolare.Nel 2014 l'uomo aveva fatto scendere il 'portoghese' e ha depositato sul binario le borse che aveva con se'. SI trattava di un immigrato nigeriano irregolare, nel frattempo poi espulso dall'Italia.

"Esprimo piena e totale solidarieta' al capotreno coinvolto in una vicenda incomprensibile per la gente comune, e a tutti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, costretti a fronteggiare sempre piu' difficolta' per il solo fatto di compiere il loro dovere. Fatta questa doverosa premessa invito tutti, a cominciare dal legislatore, a chiedersi quali siano le cause reali che portano a certe situazioni", ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Il fatto che il viaggiatore in questione sia straniero o italiano, bianco o di colore - aggiunge il Governatore - non ha alcuna rilevanza. Ha rilevanza che di fatto viaggiava senza aver pagato od obliterato correttamente il biglietto. La vera questione da affrontare sono le leggi colabrodo vigenti in questo paese, che in una intera legislatura il Parlamento non ha saputo modificare nella direzione della difesa della legalita' invece che di un malinteso garantismo per chi non rispetta le regole del vivere civile". "Per una volta - conclude Zaia - non ci si concentri sui magistrati e sui loro atti, ma sul Parlamento, e ci si chieda quali leggi ha prodotto, consegnandole alle giurisdizioni che le devono poi applicare. Io mi chiedo: il Parlamento cosa fa e cosa ha fatto? Perche' in Europa le leggi non spediscono alla sbarra chi fa rispettare la legge bensi' mandano sotto processo chi le viola? Come sarebbe stata punita la violazione nel paese di provenienza del signore pizzicato col biglietto non valido?".