Carabiniere ucciso, anche il collega Varriale senza pistola e tesserino

Carabiniere ucciso, Varriale: “Anche la mia pistola era nell’armadietto”

Nemmeno il collega di Mario Cerciello Rega, Andrea Varriale, aveva la pistola la sera dell’omicidio del brigadiere campano. Come scrive il Corriere della Sera, all’appuntamento con i due ragazzi americani che dovevano restituire lo zaino rubato al mediatore dei pusher in cambio di 100 euro, sono andati entrambi disarmati. Un nuovo dettaglio quindi, venuto fuori dall’indagine sul delitto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio, nel quartiere Prati a Roma. Gli atti dell’inchiesta contro Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder sembrano dimostrare che Cerciello Rega non avesse neanche il tesserino identificativo che secondo Varriale sarebbe stato mostrato ai giovani prima dell’accoltellamento. Avvalorando così l’ipotesi già formulata pochi giorni dopo l’aggressione, che fosse fuori servizio.

Sempre come scrive il Corriere della Sera, quattro giorni dopo il delitto il comandante provinciale di Roma aveva svelato che Cerciello Rega aveva lasciato la pistola nell’armadietto in caserma. Ma non era stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui - mentre il suo collega veniva colpito a morte - Varriale non avesse reagito usando la pistola. E di fronte ai magistrati coordinati dal procuratore reggente Michele Prestipino, Varriale è stato costretto ad ammettere: “Anche la mia pistola era nell’armadietto. Eravamo in borghese con bermuda e maglietta e l’arma si sarebbe vista”.

Una versione dei fatti che parrebbe non rispettare la circolare firmata dal Capo della polizia Franco Gabrielli che obbliga tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine a girare armati. E in ogni caso non si comprende come mai, nel momento di andare all’appuntamento concordato, non abbiano deciso di prendere le armi. Nel verbale delle cose sequestrate sul luogo dell’omicidio emergono altre singolarità. L’elenco degli oggetti trovati accanto al corpo di Cerciello Rega comprende infatti “un marsupio che all’interno aveva alcune chiavi, un mazzo di carte, due banconote, alcune monete e un cellulare”. Nessuna traccia delle “placche” o di tesserini che Varriale racconta di aver mostrato ai due ragazzi e che avrebbero scatenato la reazione di Elder.

Carabiniere ucciso, in video i 24' dei 2 americani prima del delitto

Un video che copre il buco di 24 minuti tra il momento in cui i due studenti americani, Christian Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder, lasciano la stanza dell'hotel "Le Meridien" per portare lo zainetto sottratto a Sergio Brugiatelli, e quello nel quale incontrano il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega e il suo collega, Andrea Varriale in via Cesi, nel quartiere romano di Prati. In questo arco temporale, i due si muovono nervosamente avanti e indietro passando più volte davanti a un bar della zona. Si abbassano nascondendosi tra le auto in sosta. Il tutto fino all'arrivo della pattuglia dei militari. Nel filmato, secondo quanto si apprende, non vi sono però immagini relative alla colluttazione che porterà alla morte di Cerciello Rega ucciso con 11 coltellate da Lee Elder. Il video è stato depositato dagli inquirenti in vista del Riesame di Natale Hjort, previsto per il prossimo 16 settembre.