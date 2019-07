Carabiniere ucciso, americano bendato in caserma. Militare trasferito

Il militare dell'Arma che ha messo la benda a uno dei due arrestati per l'omicidio di Mario Rega Cerciello "sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo". E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti dell'Arma.

Carabiniere ucciso: foto bendato, pm attende informativa

I pm della Capitale sono in attesa di un'informativa in relazione alla foto scattata dopo il fermo in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega, bendato e con le mani legate dietro la schiena. Quando arrivera' l'informativa a piazzale Clodio, la procura aprira' un'inchiesta. Sulla vicenda i carabinieri hanno gia' avviato un'indagine interna.

FOTO CARABINIERI: COMANDANTE NISTRI, 'SUBITO AVVIATA INCHIESTA INTERNA, INDIVIDUARE RESPONSABILI'

"Quanto è successo è molto grave, abbiamo subito avviato inchiesta interna per individuare i responsabili e sanzionare i responsabili, informandone l'autorità giudiziaria per ogni valutazione sugli eventuali aspetti penali''. Lo ha affermato all'Adnkronos il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Giovanni NISTRI dopo il caso della foto che ritrae uno dei due americani, indagati per la morte del carabinieri ucciso a Roma, mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi. (Sci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 28-LUG-19 12:55 NNNN

CARABINIERE UCCISO: ACCERTAMENTI SU INDAGATO USA BENDATO DURANTE INTERROGATORIO

Nelle ultime ore sta girando vorticosamente sulle chat una fotografia che ritrarrebbe uno dei due indagati nell'inchiesta sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, probabilmente Natale Hjorth, mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi. La fotografia, di cui non si conosce l'autenticità e la provenienza, avrebbe fatto scattare accertamenti da parte dell'Arma dei carabinieri che, qualora l'immagine dovesse risultare vera, è pronta a prendere provvedimenti nei confronti di chi quella benda ha posto durante l'interrogatorio. Richiesti chiarimenti agli organi investigativi, non hanno voluto commentare. A quanto si e' appreso il comandante dell'Arma, Giovanni Nistri, ha parlato di un episodio inaccettabile e ha disposto un'inchiesta interna che avrebbe portato a individuare l'autore della foto.

La rabbia intanto è esplosa nelle chat dei carabinieri e in ambienti vicini all'Arma indignati per questa ennesima speculazione e per gli attacchi all'Istituzione militare, "con un morto ancora da piangere e da seppellire'', commenta affranto un maresciallo di lungo corso. Una foto, se confermata, destinata ad alimentare nuove polemiche dopo quelle indegne di queste ultime ore fra chi chiede misure più energiche sulla sicurezza e chi rilancia parlando di fake news sulla pista iniziale dei maghrebini. Un delirio di commenti e già nessuno si ricorda più che è morto ammazzato con 8 coltellate un servitore dello Stato.

FOTO CARABINIERI: MADRE ALDROVANDI, 'PERCHE' QUELLA BENDA? SI FACCIA CHIAREZZA'

''Se non si conosce l'autenticità e non si sa chi ha scattata questa foto è difficile dare una interpretazione. Però credo ci sia bisogno di chiarezza questa volta come le altre. Ci vuole trasparenza. Quando ci sono episodi di violenza che coinvolgono le forze dell'ordine ci vorrebbe enorme cautela e grande professionalità''. Così Patrizia Moretti Aldrovandi, mamma di Federico morto per le ferite ricevute durante un arresto, commenta all'Adnkronos, la foto che ritrae uno dei due americani indagati mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi. ''Legittimo che debba essere interrogato - afferma - ma perché una benda? Le modalità delle persone fermate, e purtroppo lo sappiamo perché ci siamo passati, può essere pericolosa e illegale. Spero che non accada mai più''. Quanto al carabiniere ucciso con 8 coltellate la madre di Francesco Aldrovandi dice: "Si tratta di un omicidio e come tale va indagato non perché si tratta di un militare ma perché è una persona".