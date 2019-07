Carabiniere ucciso con 11 coltellate. Trovato il pusher: è un italiano

Carabiniere ucciso: autopsia, colpito da 11 coltellate

Il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, e' morto per emorragia dopo essere stato accoltellato per 11 volte e non 8, come si pensava all'inizio. Il nuovo dettaglio e' emerso ieri dall'autopsia svolta all'istituto di medicina del Verano. Il coltello utilizzato per l'aggressione, molto simile a un modello militare, era lungo quasi 20 centimetri.

Cc ucciso: trovato pusher, indagato con intermediario

E' stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l'omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si e' appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l'uomo derubato che quella sera diede l'allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l'uomo accompagno' personalmente i ragazzi dal pusher.

CARABINIERE UCCISO: 'IL DOLORE COMPOSTO DELLA MOGLIE'

Fissa la bara avvolta dal tricolore con gli occhi gonfi di tristezza ma senza piangere Rosa Maria, la moglie di Mario Cerciello Rega, il carabiniere accoltellato a morte venerdì notte in Prati. Il feretro posizionato nella cappella di Monte di Pietà, dove è stata allestita la camera ardente, è sovrastato da un bassorilievo della Pietà. Sopra la bara un cero e la foto del carabiniere sorridente. Accanto a Rosa Maria, che indossa un tailler blu è una camicia bianca, siedono alla destra del feretro la madre Silvia insieme al fratello Paolo alla sorella Lucia e a una decina di amici di infanzia arrivati venerdì da Somma Vesuviana che ieri hanno reso omaggio all'amico all'istituto di medicina legale del Varano. Una delegazione di circa 30 uomini e donne della polizia di Stato guidata vicequestore vicario di Roma Rossella Matarazzo e dal capo della squadra mobile Luigi Silipo ha reso omaggio a Rega, salutati dal comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargano e, tra gli altri, dal comandante della stazione dei carabinieri di piazza Farnese Sandro Ottaviani.