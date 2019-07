Carabiniere ucciso, il legale della Knox: "Foto bendato? Analogie con Amanda"

Carabiniere ucciso: avvocato Knox, foto bendato? Analogia con Amanda

"Vedo un'analogia con la notte in questura di Amanda": lo afferma l'avvocato Luciano Ghirga, che ha difeso Amanda Knox nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, riferendosi alla foto di Gabriel Hjorth, in cui il fermato per concorso nell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega e' legato e bendato in caserma. "Amanda fu portata in questura senza avvocato, fece una confessione", ha ricordato l'avvocato Ghirga in un'intervista a Radio Capital, "la Corte Europea stabili' che c'era stata violazione del diritto di difesa, quindi di un diritto umano. Vedo un'analogia con la notte in questura di Amanda, e nel suo caso della confessione non si tenne conto". La violazione dei diritti umani si potrebbe configurare anche in questo caso? "Ci si puo' provare, bisogna vedere bene come stanno le cose", risponde, e "vedremo" se ci saranno conseguenze processuali.

FOTO CARABINIERI: W. POST, IMMAGINE 'INTOLLERABILE'

"Un'immagine che ritrarrebbe Natale Hjorth bendato mentre è sotto custodia ha attirato l'attenzione dei media". Lo scrive il Washington Post in un lungo articolo dedicato alla vicenda dei due ragazzi americani arrestati per l'omicidio del carabiniere e nel quale definisce "intollerabile" la foto. Il quotidiano scrive che l'agente che ha bendato il sospetto sarà trasferito in un dipartimento non operativo, cita il comandante dell'Arma che ha definito "inaccettabile" il trattamento dei confronti di Christian Gabriele Natale Hjorth ed il portavoce Roberto Riccardi che definito "due volte intollerabile" la foto, "intollerabile in sé" e per il fatto che sia stata condivisa e diffusa. Ancora il W. Post sottolinea che l'arresto dei due giovani arriva un mese dopo il ritorno in Italia di Amanda Knoxper la prima volta dalla sua assoluzione in "un famigerato caso di omicidio". "In un dramma legale che aveva attirato significativa attenzione dei media - ricorda - Knox ed il suo allora fidanzato Raffaele Sollecito erano stati condannati, rilasciati e poi condannati di nuovo" per la morte di Meredith Kercher e poi ancora assolti nel 2015.