Carabiniere ucciso: il simbolo satanista tatuato sul braccio dell'americano

Lee Elder Finnegan, reo confesso dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, detiene un profilo Instagram (chiuso) corredato da una foto che lo ritrae a torso nudo nell'atto di scattarsi un selfie. Sul braccio sinistro spicca il tatuaggio di una croce particolare, una croce rovesciata, la cui simbologia presenta diversi significati, non sempre rassicuranti.

La croce rovesciata, o Croce di San Pietro, nasce nell'antichità come emblema di umiltà nella simbologia relativa all'apostolo in questione, che - secondo la tradizione - si fece crocefiggere a testa in giù poiché non si sentiva degno di subire lo stesso martirio di Gesù Cristo.

E tuttavia, in tempi più moderni, tale immagine ha finito per assumere caratteristiche esoteriche che si rifanno al culto di Satana, in quanto capovolta - e quindi opposta - rispetto al Crocefisso cristiano. Un simbolo satanista e luciferino utilizzato nelle messe nere in onore di Belzebù, o - nella migliore delle ipotesi - un elemento caro a chi prova un disprezzo totale per Cristo. Un'icona inquietante che, nei secoli, ha assunto connotati sempre più negativi e che, con tale accezione, è usata in molti film che trattano di possessioni demoniache o di Anticristo.

Nel caso del giovane "Finn", come si fa chiamare il 19enne americano, il peculiare tatuaggio potrebbe essere semplicemente un esempio di un nichilismo imperante, sottolineato anche dalla didascalia a corredo del suo profilo Instagram: "Re del Nulla - La morte è garantita, la vita no", e non avere alcun legame con l'occultismo e il satanismo. Ma senz'altro, alla luce dei fatti e di ciò che affaritaliani ha scoperto del suo passato violento (clicca qui per leggere), la croce rovesciata è un ulteriore elemento che stride con l'immagine del "bravo ragazzo cattolico" che qualcuno vorrebbe tanto cucirgli addosso.