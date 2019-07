Carabiniere ucciso, l'ipotesi choc: Brugiatelli attivò una fonte dell'Arma

Un sito di estrema destra, Voxnews, sito identitario dei social , molto seguito e vicino alla Lega (portavoce quasi quotidiano dello psichiatra Meluzzi) fa la cronaca dei funerali del povero carabiniere ucciso a Roma , e fa sua la mitica frase del comandante dell’Arma pronunciata sulla bara del Caduto : “non siano le polemiche la dodicesima coltellata.”

Ma ecco, in fondo all’articolo, il commento di un lettore, l’unico, con una frase che potrebbe lasciare perplessi e sgomenti gli addetti ai lavori: giallisti , magistrati, e se, fosse vivo, Camilleri.





Poche parole di ghiaccio, di quelle che pesano:forse di un anonimo brigadiere, identificabile forse dal tono e dallo stile letterario aulico e burocratico.

Sì, il commento pare arrivi dalla pancia di un commissariato di zona o di una volante: di un esperto di notti e nebbie, forse di un collega appuntato guardia scelta o forse di un navigato confidente di qualche questura. E collima con certi dubbi emersi tra gli esegeti della cronaca nera.. Chi è in realtà Brugiatelli? Un pusher? Un confidente dei Carabinieri? Un faccendiere di polverine? Un agente dei Servizi sotto copertura? Appare in una foto con un sacchetto di cellophane in bicicletta tra decine di spacciatori maghrebini di cocaina ( cavalli, in gergo) quasi fosse il direttore di un supermercato dello sballo. O il consulente di qualcosa di inconfessabile.Un ruolo da malavitoso che mal si concilia con la dimestichezza- quasi amicizia-con l’Arma. Se mai visto ( usando l’argot della malagrossa) un pusher, un mammantissima, un picciotto , un ricettagrosso, un balordo, un togo farsi accompagnare da un caramba in auto per riparare a uno sgarro ricevuto da due fattori fixati esperto di lama?

E’ verosimile che Brugiatelli per compensare certe spiate allo Stato abbia potuto attivare una fonte parallella e riservata dell’Arma e non tracciabile per recuperare il suo prezioso borsello? Do ut des. E cosa conteneva realmente il borsello?Questo dice il messaggio fatto filtrate dal sito: reticente ma inquietante.. perchè sono starti mandati allo sbaraglio due ignari e comuni carabinieri in borghese ,e non un commando di teste di cuoio? L’Anonimo si rivolge infine al comandante dell’Arma…Pare di essere in una stazione dei Carabinieri. L’ Anonimo si rivolge al Nistri dicendogli : Comandante... il tu cameratesco che si dava a Che Guevara.Tanti misteri, tante coltellate.