Carabiniere ucciso, "uno di meno". Bufera per il post di un'insegnante

"Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Si tratta del commento alla morte di Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei carabinieri ucciso due notti fa a Roma, che compare sulla pagina Facebook di un’insegnante novarese, Eliana Frontini.

A denunciarlo sono stati i parlamentari della Lega Paolo Tiramani e Cristina Patelli, dopo le segnalazioni di cittadini indignati. "Un commento vergognoso, a maggior ragione se davvero arriva da un’insegnante", dicono i parlamentari annunciando una interrogazione. La prof però in seguito si è scusata con un post: "Mi spiace, chi mi conosce spero sappia che non penso così". Sul suo profilo però nonostante le scuse arriva un commento al minuto di insulti.

"La frase - accusano Tiramani e Patelli (prima che arrivassero le scuse) - è a commento di una foto del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, vittima venerdì a Roma di un’aggressione mortale mentre svolgeva con scrupolo il proprio lavoro, a difesa della sicurezza dei cittadini".

"Questa signora di Novara, pare anche docente di liceo, ha pubblicato un commento semplicemente folle - concludono -, di cui come cittadina e come insegnante sarà chiamata a rispondere nelle sedi opportune".



Si allarga a macchia d'olio la polemica per il post di una insegnante di Novara sulla tragedia del carabiniere ucciso a Roma. Sul caso e' intervenuto, sempre su Facebook, anche il sindaco di Novara Alessandro Canelli, che, oltre alla docente, attacca frontalmente anche l'ex senatrice Pd Elena Ferrara (che, paradossalmente, e' l'autrice della legge nazionale contro il cyberbullismo e il cattivo uso dei social network approvata nella scorsa legilatura).



L'ex parlamentare aveva condiviso sul suo profilo un articolo di giornale che riferiva delle prime reazioni del ministro Salvini ("Ammazzato da due str., lavori forzati a vita) e aveva commentato: "A me appare chiaro chi e' lo str". Il sindaco Canelli scrive: "Su Facebook ormai chiunque si permette di scrivere qualsiasi cosa. Senza freni.



Dalla ex senatrice Pd che insulta il ministro degli Interni solo perche' non la pensa come lei, a chi addirittura commenta compiaciuta la morte del povero vicebrigadiere Cerciello insultandone la memoria e deridendolo. La cosa incredibile - conclude Canelli - e che entrambe le persone sono insegnanti e hanno la responsabilita' di formare giovani".