Carceri, a Novara detenuto ferisce poliziotto penitenziario

Carceri: Sappe,a Novara detenuto ferisce poliziotto penitenziario

"Questa mattina, nel penitenziario di Novara, un detenuto pugliese ha aggredito senza alcun motivo un agente di servizio, minacciandolo di morte e colpendolo con un rudimentale coltello. Il poliziotto e' riuscito a deviare il colpo, ma e' rimasto ferito all'avambraccio ed e' stato necessario portarlo in Ospedale". E' quanto riferisce Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

"L'uomo, questa mattina, - racconta ancora Santilli - pretendeva di essere segnato per una visita in infermeria che non aveva comunicato nei tempi previsti. Nonostante l'agente di polizia penitenziaria si prodigasse per farlo inserire nell'elenco dei detenuti ammessi a visita, lo ha colpito con un rudimentale coltello. Una follia assurda e ingiustificata, da stigmatizzare con fermezza. Mi auguro venga severamente punito dal punto di vista disciplinare ma, in maniera ancora piu' rigida, in sede penale". Donato Capece, segretario generale del Sappe, aggiunge: "e' solamente grazie ai poliziotti penitenziari se le carceri reggono alle costanti criticita' penitenziarie. Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall'amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile e di comunita'. Ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria. Pesantissima, in particolare, - denuncia - la situazione del Reparto del carcere di Novara, nettamente sotto organico".