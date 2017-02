Cardinale Sepe, denuncia a Bergoglio: "Non indagò su un prete pedofilo"

Vittima di moleste sessuali attacca il cardinale Sepe

Una vittima di molestie sessuali da parte di un prete attacca il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe in una lettera pubblicata su Repubblica. "Con la presente lettera intendo denunciare il cardinale Crescenzio Sepe, per grave negligenza nell’esercizio del proprio ufficio" si legge nella lettera riportata da Repubblica e inviata a Papa Francesco e al prefetto della Congregazione per i vescovi, il cardinale Marc Ouellet, lo scorso 11 ottobre.

Abusi sessuali dall'insegnante di religione

Nella lettera Diego (nome di fantasia, ndr) racconta che nel 1989, a 13 anni, avrebbe subito abusi sessuali da parte dell'insegnante di religione della sua scuola media di Napoli. Nel 2010, dopo essersi sentito male, svela quanto accaduto a sua madre e a sua moglie e i test psicologici confermano il passato di abusi sessuali. Dal 2010 racconta di aver richiesto un colloquio con Sepe senza ottenere risposta e attacca la Curia di Napoli che non avrebbe fatto nulla per far andare avanti un'inchiesta canonica. E l'insegnante di religione è ancora al suo posto.