Papa Francesco: Carlo Maria Viganò deve risarcire il fratello

Carlo Maria Viganò, ex nunzio vaticano negli Usa, divenuta famoso per aver accusato Papa Francesco di aver coperto alti prelati pedofili, dovrà risarcire il fratello -don Lorenzo, anche lui prete- con 1 milione e ottocentomila euro più le altre spese legali.

La vicenda ha avuto inizio con una cospicua eredità, 20 milioni e mezzo di euro in immobili e oltre 6.5 in contanti, lasciata dal padre imprenditore ai due fratelli ecclesiastici, di cui don Lorenzo disabile.

Il regime di cointestazione ereditaria però non deve essere molto piaciuto a don Lorenzo che di soldi dal noto fratello arcivescovo non ne deve aver visti molti e così nel 2010 ha iniziato una causa conclusasi con la richiesta di risarcimento al fratello.

Carlo Maria Viganò nel 2011 aveva addotto, in una lettera a Papa Ratzinger, come motivo del suo impedimento a fare il nunzio a Washington proprio il fratello disabile che però risiedeva già a Chicago e non a Roma.

Insomma un’altra storiaccia che non apporta certo lustro al Vaticano che nell’immaginario pubblico sta sempre più ricevendo una connotazione negativa: scandali di pedofilia, omosessualità, finanziari, ma anche piccole cose come l’episodio di domenica scorsa in cui una suora (!) che è stata immortalata mentre faceva il salto in lungo di un tornello di una metropolitana a Roma per non pagare il biglietto.

Se a questo si sommano le lettere e gli ammonimenti teologici che ha ricevuto Papa Francesco è chiaro la sua difficoltà del Pontefice a gestire una situazione che magari in passato non veniva ad avere così tanto risalto mediatico, ma che ora in tempi di social è a disposizione di tutti.

Papa Francesco deve dare segnali forti e chiari altrimenti il suo pontificato sarà declassato da (apparentemente) rivoluzionario in fallimentare.