Ponte Morandi/Caro Toscani forse a lei non importa, a noi sì

Leggo con stupure e sgomento le dichiarazione fatte nella trasmissione su Radio Uno "un giorno da pecora" dove lei si esprimeva in modo sgarbato ma sopratutto offensivo senza alcun rispetto verso 43 morti , verso le loro famiglie e a tutta la Liguria. Vede forse non le è chiaro cosa ha rappresentato per Genova il crollo del ponte Morandi e forse non ha compreso che quel crollo ha coinvolto emotivamente tutta la Liguria. Non esiste un ligure che non abbia percorso quel ponte ribatezzato il ponte di Brooklyn!! Ognuno di noi fin da piccolo ha fantasticato mentre, passando con i propri genitori ,immaginando di essere proprio nel quartiere di New York City, uno di questi appunto Brooklyn , immagino che anche i bambini deceduti per il crollo in quel momento stessero fantasticando sull'immagine di quel ponte proprio come facevamo noi ai nostri tempi.Chiarisco subito una cosa: mi batterò e continuerò a battermi perchè ognuno abbia il sacro santo diritto di esprimere il proprio parere , così come mi batterò sempre che ognuno si assuma però la responsabilità di quanto afferma!



Forse a lei non importa del crollo , forse a lei non interessa informarsi meglio su queste tragedie e comprendere che quel crollo non è avvenuto per fatti naturali ma per una incuria e leggerezza,per sete di denaro da parte di chi lei ingiustificatamente difende a denti stretti arrivando ad offendere persino i morti di quella tragedia! Forse non le importa che lei stesso percorrendo le autostrade Italiane potrebbe trovarsi in una situazione simile a quella del Morandi e forse sotto le macerie continuerà a non interessare del come e del perchè sia successo , Bene chiariamo alcuni aspetti , il diritto di libertà di espressione non deve divenire un mascheramento di ignoranza culturale che possa permettere il dileggio dei morti e delle loro famiglie , a me personalmente non mi importa del suo pensiero da bassezza culturale su una tragedia immane che ancora oggi rappresenta una profonda ferita non rimarginata in quanto ancora non è stata fatta giustizia , con sfollati e attività al collasso ,non mi importa nemmeno se lei è amico dei Benetton e arriva a difendere l'indifendibile ,nemmeno se lei è o meno amico delle sardine e di Santori ( credo che sarà il popolo Italiano,che stupido non è a trarre conclusioni sulla loro credibilità) ma credo che lei debba chiedere scusa ai morti del Morandi alle loro famiglie , ai Genovesi e a tutti noi Liguri!!



Facendolo dimostrerebbe che forse tutto non è perduto e che un barlume di dignità esiste ancora in lei . Come ufologo attivo della Liguria sono abituato alla derisione , scherno insulti ecc ecc ma ci stà su una pseudoscienza , ma non è accettabile su una tragedia .. mi dia retta faccia un passo indietro . Confido in una presa di posizione da parte dei famigliari , della magistratura ( come è stato fatto nei confronti del sig Marcianò) perchè non si arrivi mai a sconfinare nel cattivo gusto e ad un livello culturale così basso A noi importa del nostro ponte, dei ponti di tutta Italia , a noi importa che un proprio caro possa tornare a casa dai suoi famigliari che un bambino continui a sognare! Cordiali saluti Angelo Maggioni un semplice ufologo Savonese.