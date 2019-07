Carola, il legale: 'Quereliamo Salvini'. Il Ministro: 'Non temo una viziata'

Carola Rackete, la capitana tedesca che forzo' che forzo' il blocco imposto dal Viminale per far sbarcare un gruppo di migranti a Lampedusa, querelera' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Salvini", ha spiegato il suo legale Alessandro Gamberini, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. "Non è facile - ha aggiunto - raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazioni a delinquere, cosa che è ancora più grave se fatta da un ministro dell’interno. Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all’insulto, è lui che muove le acque dell’odio. Una querela per diffamazione è il modo per dare un segnale. Quando le persone vengono toccate nel portafoglio capiscono che non possono insultare gratuitamente” Quanto all'attuale posizione di Rackete, Gamberini ha spiegato che la donna "rimane attualmente indagata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e del reato previsto dall’articolo 1100 del Codice della navigazione". "Io - ha aggiunto il legale - mi sono subito affrettato a dire che abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra. Il procedimento continua. Carola è tornata libera senza alcuna limitazione e il giudice ha sgombrato il campo dalla possibilità che quella della Guardia di finanza possa essere considerata nave da guerra"