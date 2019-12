Omicidio nella notte a Palermo nel quartiere 'San Giovanni Apostolo'

Sparatoria questa notte al Centro Edilizia Popolare "San Giovanni Apostolo" di Palermo.

Un uomo di 47 anni, Francesco Paolo Lombardino, incensurato, è morto da pochi minuti all'ospedale Cervello. Le ferite sarebbero state fatali. Le indagini della squadra Mobile diretta da Rodolfo Ruperti sono partite già da stanotte per risalire all'autore del ferimento.

Alla squadra mobile gli investigatori della sezione Omicidi, coordinati dal sostituto procuratore Amelia Luise, stanno sentendo diversi parenti. Si teme una lite per motivi ancora sconosciuti. Lombardino si trovava davanti la sua casa di via Zumbo quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco.

Una pallottola ha centrato l'inguine e con molta probabilità ha reciso una aorta. Secondo quanto si apprende, i parenti hanno riferito che il loro familiare era in strada per controllare la sua auto. Una versione poco credibile sulla quale le indagini sono in corso.

Francesco Paolo Lombardino è stato lasciato davanti all'ospedale Cervello da qualcuno che poi è andato via. Adesso la polizia scientifica è al lavoro in ospedale per rintracciare, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, la persona che è arrivata in auto e ha abbandonato Lombardino.

È stato accertato, nel frattempo, che la vittima è stata colpita da un solo proiettile a una coscia, vicino all'inguine, e che è stata recisa l'arteria femorale.