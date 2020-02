Carrefour, lotta allo spreco alimentare:ridistribuzione delle eccedenze al via

Carrefour, a quasi un anno dall’avvio della collaborazione con l’App Too Good to Go, già vendute oltre 54.000 magic box di cibo, pari a 135.170 kg di CO2 risparmiate

Anche quest’anno, per la 7a edizione, Carrefour Italia aderisce alla giornata nazionale contro lo Spreco Alimentare, che viene celebrata il 5 febbraio, attraverso numerose iniziative in oltre 1.000 punti vendita sul territorio nazionale, tutte finalizzate a sensibilizzare i consumatori sul tema dello spreco alimentare, una attraverso la gestione virtuosa degli alimenti in eccedenza.

La lotta allo spreco alimentare rientra, infatti, tra gli obiettivi principali di Carrefour Italia che si impegna, entro il 2025, a ridurre del 50% i propri rifiuti alimentari (rispetto ai volumi del 2016), grazie all’implementazione di una politica d’azione che ruota attorno a quattro pilastri fondamentali: prevenzione dello spreco, ridistribuzione delle eccedenze, riciclo e valorizzazione degli scarti ancora commestibili.

Carrefour Italia, in quest’ottica, è stata la prima realtà della grande distribuzione ad aderire, in oltre 400 punti vendita, al network di Too Good To Go, l’app che ha dato il via ad un vero e proprio movimento contro lo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione avviata a marzo 2019, ad oggi sono state distribuite oltre 54.000 magic box di prodotti invenduti, contribuendo così alla lotta allo spreco alimentare ed al cambiamento climatico. Attività che ha contribuito ad un risparmio di 135.170 kg di emissioni di CO2.

Anche per questa 7a giornata nazionale contro lo spreco alimentare, quindi, con un’attività social sui propri canali, il coinvolgimento dei collaboratori di sede e dei punti vendita e la distribuzione ai clienti di materiale informativo, Carrefour Italia aderisce alla campagna di Too Good To Go

#ilcibononsibutta: un messaggio semplice e chiaro che, il 5 febbraio, diventerà il grido di battaglia della community di Waste Warriors, per invitare tutti a porre un'attenzione maggiore all'impiego di risorse alimentari, al loro utilizzo e alla loro conservazione.

“Per Carrefour Italia la riduzione dello spreco alimentare è un tema cruciale ed un impegno quotidiano. Crediamo che realtà come la nostra, grazie alla presenza capillare sull’intero territorio nazionale, possano avere un ruolo chiave nella diffusione di buone pratiche, diventando un punto di riferimento per fornitori, consumatori e tutti gli attori della filiera alimentare” sottolinea Alfio Fontana, Responsabile CSR di Carrefour Italia. “Forti di questa consapevolezza, realizziamo numerosi progetti nel corso dell’anno, con l’obiettivo non solo di sensibilizzare l’intera catena del valore, ma di dare il nostro concreto contributo nella lotta allo spreco di alimenti, valorizzando il cibo in eccedenza”.

Numerose le iniziative che Carrefour Italia mette in campo da diversi anni, a testimonianza dell’impegno di lungo periodo su questo tema:

Dal 2010 Carrefour Italia collabora per il recupero del cibo in eccedenza con Banco Alimentare , al quale, ogni anno, dona l’equivalente di oltre 1 milione di pasti;

, al quale, ogni anno, dona l’equivalente di oltre 1 milione di pasti; Sempre in collaborazione con il Banco Alimentare della Lombardia, Carrefour Italia ha aderito al protocollo d’intesa "Milano Zero Sprechi" ed al progetto dell’Hub di quartiere di Via Borsieri a Milano , dando vita ad un’iniziativa che permette di ridurre lo spreco di cibo. Innovando le modalità di recupero degli alimenti da destinare agli indigenti, il progetto ha permesso di sperimentare un modello di raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari basato su reti locali di quartiere;

ed , dando vita ad un’iniziativa che permette di ridurre lo spreco di cibo. Innovando le modalità di recupero degli alimenti da destinare agli indigenti, il progetto ha permesso di sperimentare un modello di raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari basato su reti locali di quartiere; Nei reparti panetteria, gastronomia e ortofrutta, alcuni prodotti, come frutta, verdura e pane, vengono trasformati – e quindi riutilizzati come base per nuove ricette – permettendone una seconda vita alimentare. Esempi ne sono la trasformazione in ingredienti per macedonia, centrifughe, minestrone e pane grattugiato;

Carrefour Italia è stata, inoltre, tra le prime realtà della grande distribuzione in Italia, a rendere disponibili nei propri punti vendita prodotti prossimi alla scadenza venduti a prezzi ridotti;

L’azienda lavora inoltre con i propri fornitori al fine di ottimizzare le scorte in fase di acquisto e stimolarli ad una maggiore responsabilità nella gestione dello spreco alimentare ;

al fine di in fase di acquisto e stimolarli ad una maggiore responsabilità nella ; Infine, sono numerose e attive nell’arco dell’anno, le campagne di comunicazione, sia a livello di attività social che sul punto vendita, dedicate alla sensibilizzazione del consumatore finale e finalizzate a condividere consigli su come conservare e utilizzare al meglio il cibo acquistato, evitandone lo spreco.

Alta l’attenzione, ad esempio, nei confronti di iniziative education per le nuove generazioni, che si concretizzano nel programma Act for Food Kids, ciclo di laboratori sugli aspetti più importanti legati all’alimentazione quotidiana (es. lettura delle etichette, l’alimentazione dello sportivo, l’importanza di una buona colazione e di una buona merenda, le giuste porzioni e la piramide alimentare, …) alla campagna di sensibilizzazione “Il tuo “peso” nella lotta contro lo spreco” dedicata ai consumatori con infografiche contenenti curiosità ed un test finale che consente di valutare quanto e come si è consapevoli nella lotta contro lo spreco alimentare.