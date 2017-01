Carrefour richiama un lotto di farina: "Possibile presenza di soia"

FARINA CARREFOUR RITIRATA DAGLI SCAFFALI PER PRESENZA DI ALLERGENE "SOIA"

Un lotto di farina di grano tenero di tipo “0” manitoba, a marchio Carrefour è stato ritirato dai supermercati. Il motivo sarebbe la possibile presenza dell’allergene “soia” non dichiarato in etichetta.

FARINA CARREFOUR RITIRATA, I PRECEDENTI

Il richiamo è dovuto alla presenza di possibilità tracce di allergene di soia per contaminazione non intenzionale. Lo scorso novembre era stato richiamato un altro lotto dello stesso prodotto per il medesimo motivo. Il provvedimento riguarda il lotto L 46/16 di farina manitoba in formato da 1.000 grammi con data di scadenza al 07/2017 e codice EAN 8012666020430. La farina è prodotta e confezionata per Carrefour da Simec spa, che ha diffuso l’avviso del richiamo.

FARINA CARREFOUR, L'AZIENDA OFFRE RIMBORSI

"I clienti allergici alla soia che hanno acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per il rimborso", si legge in una nota pubblicata su sito di Carrefour.