Caruana Galizia, 150 mila euro ai tre killer che l’hanno uccisa

L'uomo d'affari Yorgen Fenech ha pagato l'intermediario Melvin Theuma 150 mila euro da distribuire ai tre uomini che hanno ucciso la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. E' quanto riporta il Times of Malta, citando fonti vicine alle indagini. La cifra e' stata citata piu' volte durante le registrazioni delle telefonate tra i due uomini ed e' stata citata negli interrogatori separati a cui sono stati sottoposti Theuma e Fenech. I presunti killer - i fratelli Alfred e George Degiorgio e Vince Muscat - sono attualmente in carcere in attesa di processo. Secondo le fonti citate dal Times of Malta Theuma avrebbe indicato in Fenech il mandante dell'omicidio. Ma si tratta di dichiarazioni che gli inquirenti stanno prendendo con cautela, in quanto ognuna delle figure coinvolte sta cercando di ottenere uno sconto di pena o la grazia. Ieri e' emerso che per Fenech, la mente del piano per uccidere Daphne era l'ex capo di gabinetto del premier Joseph Muscat, Keith Schembri, dimessosi e poi arrestato. Secondo quanto riporta la Reuters, inoltre, pare che i tre accusati di essere gli esecutori materiali del delitto, avvenuto nell'ottobre 2017 con un'autobomba, avessero inizialmente pensato di sparare alla giornalista e tal fine avessero acquistato un fucile.

MALTA, OMICIDIO CARUANA GALIZIA, PARLAMENTO UE INVIA 'MISSIONE URGENTE'

Una delegazione del Parlamento europeo sarà in visita a Malta dopo gli ultimi sviluppi nella vicenda dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa nell'ottobre del 2017. Lo ha annunciato l'europarlamentare verde tedesco Sven Giegold, riferendo che "la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha concordato l'invio di una missione urgente per verificare lo stato di diritto a Malta". "Le questioni riguardanti l'indipendenza del sistema giudiziario e le gravi accuse di corruzione ai più alti livelli significano che una missione del Parlamento europeo a Malta ora è essenziale", ha detto Giegold. "La priorità della missione del Parlamento sarà indagare su tutti i potenziali legami con il primo ministro, che ha protetto e difeso così a lungo questi ministri", ha aggiunto Giegold, in riferimento alle dimissioni di due ministri del governo e del capo di gabinetto del premier Joseph Muscat,, che si sono dimessi dopo le indiscrezioni sul loro presunto ruolo nella vicenda.

Malta, Ue invia missione urgente per "verificare stato di diritto"

Il Parlamento europeo ha deciso di inviare una missione urgente a Malta, dopo gli ultimi sviluppi delle indagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa nell'ottobre del 2017. Secondo quanto annunciato dall'europarlamentare verde tedesco, Sven Giegold, la missione potrebbe partire gia' "la prossima settimana" e avra' come obiettivo quello di "verificare lo stato di diritto a Malta". "Vogliamo giustizia per Daphne Caruana Galiziae dobbiamo sostenere coloro che combattono per lo stato di

diritti a Malta", ha aggiunto Giegold, tra i promotori dell'idea della missione decisa oggi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e dal presidente del Parlamento europeo.