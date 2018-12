Casalino, archiviata l'istruttoria dell'Odg della Lombardia

"Il Consiglio di disciplina dell'Ordine della Lombardia ha archiviato l'istruttoria su Rocco Casalino" in merito al suo messaggio audio nel quale parlava dei tecnici del Mef. Lo ha annunciato il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna, durante l'assemblea davanti al ministero dello Sviluppo economico. "C'era chi ci aveva attaccato per questo procedimento, mentre, come e' stato dimostrato, era solo un modo - ha aggiunto Verna - per controllare la liceita' di un comportamento. Non ci sono pregiudizi da parte nostra".