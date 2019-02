CasaPound all'assalto del Campidoglio: "La Tartaruga non si tocca"

CasaPound si prepara alla guerra contro Virginia Raggi e l'amministrazione capitolina che ha decretato la priorità dello sgombero della sede della Tartaruga Frecciata, sita in Via Napoleone III nel quartiere Esquilino dell'Urbe.

"Roma è una città allo sbando" dichiara il fondatore e presidente di CasaPound Italia Gianluca Iannone, "e oggi, venerdì 6 febbraio 2019, saremo in Campidoglio contro l'ennesimo sindaco che si è dimostrato inadeguato ed incapace di amministrare la Capitale".

"I romani ogni giorno" continua Iannone, "devono combattere con le mille problematiche che i grillini non sono stati capaci di affrontare. Dalla gestione dei rifiuti all'emergenza abitativa, dai campi rom ai roghi tossici, dal degrado al dissesto stradale, Roma sta sprofondando sotto la guida di un sindaco capace soltanto di aggrapparsi all'antifascismo e all'accoglienza. E così mentre la Raggi si occupa di toponomastica gli autobus prendono fuoco, mentre assegna le case popolari ai rom addirittura il Campidoglio è invaso dai topi, mentre scrive al Mef per sgomberare CasaPound, nelle decine e decine di occupazioni di immigrati si spaccia droga, avvengono stupri e persino omicidi".

Ecco perché Iannone guiderà una manifestazione di CasaPound in Campidoglio oggi, venerdì 8 febbraio, a partire dalle 15,00, nella quale - secondo le parole del fondatore storico di Cpi, lui, i vertici tra i quali il segretario nazionale Simone Di Stefano, il responsabile romano di Cpi Davide Di Stefano e il già candidato governatore del Lazio Mauro Antonini, assieme ai tanti militanti e simpatizzanti, porteranno: "la rabbia sacrosanta dei romani che avevano creduto in un cambiamento che nei fatti non c'è mai stato, con i grillini che oggi sono diventati soltanto il riflesso della vecchia politica. Non è un caso che il primo firmatario della mozione contro CasaPound discussa in Assemblea Capitolina, approvata grazie ai voti favorevoli del M5S, sia un consigliere del Pd, Zannola, che, pur non indagato, secondo un’informativa di polizia, dava ‘suggerimenti’ sugli stabili da occupare alle professioniste delle occupazioni rosse di Mafia Capitale, già condannate per estorsione".

"Se la Raggi" conclude Gianluca Iannone, "ha pensato di poter sviare l'attenzione dai problemi di Roma puntando il dito contro uno stabile dove vivono 18 famiglie italiane, sappia che venerdì, la metteremo di fronte alla triste realtà delle condizioni in cui versa la Capitale ed alle sue colpe".

L'appuntamento per lo showdown è dunque alle 15,00 di oggi, venerdì 8 febbraio 2019, al Campidoglio. Come reagiranno la sindaca Raggi e la giunta Capitolina? Con CasaPound determinata a "difendere la Torre", la situazione è a dir poco incandescente.