Casapound, Facebook: ”Censura? Una decisione estrema ma legittima”

Casapound, Facebook: “Spesso riceviamo critiche perché non facciamo abbastanza per fermare questi fenomeni di hate speech"

“Abbiamo deciso di bloccare gli account legati a Casapound dopo aver valutato non solo il loro comportamento dentro la piattaforma, ma anche quello fuori. È stata una decisione estrema, ma siamo convinti che sia stata quella giusta". Lo ha detto Nick Clegg, vice presidente globale degli affari istituzionali e della comunicazione di Facebook, intervenendo all'Università Luiss Guido Carli di Roma.

“Penso ancora che la nostra decisione sia giusta", ha detto Clegg, "ma ci atterremo alle decisioni dell’autorità” italiane. “Spesso riceviamo critiche perché non facciamo abbastanza per fermare questi fenomeni di hate speech", ha concluso il manager, "in questo caso credo che abbiamo preso la giusta decisione.