Caserta: arrestato Antropoli (FI), l'ex sindaco di Capua colluso coi clan

CASERTA: ELEZIONI CONDIZIONATE DA CLAN, ARRESTATO EX SINDACO DI CAPUA

I carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua, per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e di Francesco Zagaria, imprenditore di Casapesenna, stabilitosi nel territorio capuano. Antropoli è stato sindaco di Capua per due consiliature consecutive, dall'anno 2006 al 2016. Zagaria è ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso, duplice omicidio aggravato dalle finalità mafiose e violenza privata aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento restrittivo costituisce il risultato di una prolungata attività investigativa, avviata nel 2015 anche con l'ausilio di attività tecniche e terminata nel luglio 2018, confermata da convergenti dichiarazioni di importanti collaboratori di giustizia. In base a quanto emerso dalle indagini il clan dei Casalesi avrebbe condizionato lo svolgimento delle elezioni amministrative per il Consiglio comunale di Capua, che si è tenuto il 5 giugno 2016.