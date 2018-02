Caserta, la prof sfregiata: "Vorrò sempre bene a quel ragazzo"

Scuola: la prof sfregiata, a quel ragazzo vorro' sempre bene

"Mai lascero' la scuola, e' la mia vita, e quei ragazzi sono come figli, anche Roberto (nome di fantasia) nonostante il coltello, la ferita e tutto il resto": lo ha detto Franca Di Blasio, la professoressa sfregiata da un alunno in una scuola di Santa Maria a Vico, nel casertano. "Non riesco proprio a spiegarmelo, e' come se mi fosse crollato il mondo addosso", ha detto in un'intervista a Repubblica. "C'e' stata una discussione" perche' doveva essere interrogato e "gli ho messo una nota", ha rievocato la professoressa. "Roberto si e' avvicinato. Pensavo che volesse mettermi una mano sulla spalla per scusarsi del suo comportamento. Mi sono resa conto di essere stata ferita solo quando ho visto il sangue, quando ho cominciato a sentire il caldo che mi copriva il viso". "Sono dispiaciuta, enormemente delusa, e' come se avessimo fallito tutti noi", ha aggiunto.