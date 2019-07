Caso affidi, il ministero ha sospeso l’associazione Hansel e Gretel

Dopo la segnalazione effettuata dall’associazione Non si tocca la Famiglia, il Miur ha risposto affermando d aver disposto, dal 17 luglio, la sospensione dell’accreditamento del centro studi di Foti

La onlus Hansel e Gretel, coinvolta nell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza, è stata sospesa dal ministero dell’Istruzione. La onlus, infatti, era accreditata per la formazione proprio all’interno del portale del Miur.

Dopo la segnalazione effettuata dall’associazione Non si tocca la Famiglia, il ministero ha risposto affermando che l’ufficio preposto “ha tempestivamente disposto, dal 17 luglio, la sospensione dell’accreditamento presso il Miur del centro studi. Pertanto, dalla suddetta data, l’ente in oggetto non può più erogare attività di formazione attraverso la piattaforma Sofia né avvalersi del sistema Carta del Docente”.