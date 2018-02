Caso Cesaro, arrestato il commercialista dei fratelli del deputato

Caso Cesaro: arrestato commercialista dei fratelli del deputato

Il commercialista Salvatore Di Nunzio, professionista che segue i fratelli Raffaele e Aniello Cesaro, fratelli dell'onorevole di Forza Italia Luigi, e' stato arrestato questa mattina dai Ros. Nell'hinterland napoletano, dove ha numerosi clienti, e' soprannominato 'Totore la lavatrice', per la sua capacita' di ripulire i soldi. I pm Maria Di Mauro e Giuseppe Visone della Procura di Napoli gli contestano il concorso esterno in associazione camorristica. Il professionista e' ritenuto un 'colletto bianco' del clan Polverino, che, secondo la Dda, era in affari con i Cesaro per la realizzazione del Pip di Marano. Una indagine per cui sono gia' a processo i due fratelli imprenditori.