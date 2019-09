Caso Noventa, venduta la 'villa dell’orrore'.L'acquirente esulta per il trofeo

E’ stata venduta all’asta per ben 261.750 euro la “villa dell’orrore” in cui nel 2016 è stata uccisa Isabella Noventa. Ad acquistare l’immobile, all’interno del quale i fratelli Sorgato, hanno compiuto l’omicidio, è stata, come scrive Il Gazzettino, una padovana di 33 anni esplosa in lacrime di felicità appena concluso l'affare. Gioia Marcolongo, residente in centro storico a Padova, voleva la villa a tutti i costi: “Non mi sento di aver commesso una brutta azione, anzi i miei soldi andranno a risarcire le vittime".

Adesso deciderò se andarci a vivere o sfruttarla come investimento immobiliare”. L’acquirente si è contesa l’asta con un’altra ragazza. 255 mila euro il prezzo di partenza iniziale dell'abitazione in cui è morta Isabella Noventa. Il denaro ricavato dalla vendita dell'immobile che di Freddy Sorgato verrà destinato al risarcimento dei parenti di Isabella, parti civili al processo a carico di Sorgato e di sua sorella Debora, entrambi condannati in appello a 30 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. E’ attesa la sentenza di Cassazione.