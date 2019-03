Cronache

Mercoledì, 6 marzo 2019 - 19:41:00 M5s: il gip di Rimini accoglie l'archiviazione per l'ex della Sarti Accolta la richiesta di archiviazione per la posizione di Andrea Bogdan Tibusch, denunciato per appropriazione indebita dalla ex fidanzata, Giulia Sarti