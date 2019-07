Caso Scieri, indagato l'ex comandante della Folgore

L'ex comandante della Folgore Enrico Celentano è indagato dalla procura di Pisa nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, 26 anni, siracusano, il parà militare di leva trovato morto 20 anni fa, il 16 agosto 1999, nella caserma Gamerra di Pisa. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Favoreggiamento e false informazioni al pm le ipotesi di reato contestate al generale in pensione che ieri è stato anche interrogato per 4 ore dai magistrati della procura pisana che seguono l'inchiesta sulla morte di Scieri e che gli avevano notificato un invito a comparire.

Omertà, depistaggi, coperture e assordanti silenzi sopra quel che è successo il 13 agosto 1999 all'interno della Caserma La Gamerra di Pisa nel periodo di tempo trascorso tra quando la recluta parà Emanuele Scieri mentre era in libera uscita ha chiamato sua mamma a Siracusa dicendole: "Stai tranquilla, sto passeggiando in Piazza dei Miracoli, davanti alla Torre Pendente, sto facendo il turista" e quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato alle pendici di una torretta per l'addestramento.

La morte del giovane di 26 anni è stata frettolosamente classificata come suicidio, una tesi che però, non ha mai convinto la famiglia Scieri che oggi, dopo 19 anni, per la prima volta vede scritto nero su bianco la parola che ha sempre ritenuto essere il motivo della morte di Emanuele: nonnismo.