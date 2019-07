Caso Sea Watch 3, Carola Rackete ad Agrigento dai pm: interrogata per 4 ore

Sea Watch: concluso l'interrogatorio della 'capitana' Carola

E' durato poco meno di quattro ore l'interrogatorio di Carola Rackete al tribunale di Agrigento, dove è stata sentita stamane dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e dai sostituti Alessandra Russo e Cecilia Baravelli nell'ambito del primo procedimento a suo carico, quello che ipotizza il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. La capitana tedesca era assistita dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini.

Sea Watch: 'capitana' Carola, "Cosa penso di Salvini? Nulla"

"Cosa penso di Salvini? Nulla". E' la sola battuta che concede alle domande dei giornalisti, la capitana Carola Rackete, dopo l'interrogatorio in procura ad Agrigento e dopo una dichiarazione iniziale.

Sea Watch: legale Carola, E' libera. Se vuole tornare in Germania...

"Carola è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania...". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Gamberini, legale di CarolaRackete, interrogata in procura ad Agrigento, nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. "Lei non è più capitata della Sea Watch, c'è stato un cambio di equipaggio. Del resto, fa anche altro nella vita...", ha aggiunto.