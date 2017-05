Cassazione, respinto ricorso Berlusconi: ok assegno 2 milioni a Veronica Lario



Si' all'assegno di separazione di 2 milioni di euro al mese a favore di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la prima sezione civile della Cassazione che, respingendo il ricorso dell'ex presidente del Consiglio, ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, nel 2014, aveva fissato a 2 milioni di euro (riducendolo di un milione) l'assegno di mantenimento, relativo al periodo di separazione, a favore di Veronica Lario. La decisione della Suprema Corte, dopo l'udienza pubblica svolta nello scorso novembre - in cui la Procura generale aveva invece sollecitato una revisione, al ribasso, dell'assegno di separazione - e' stata resa nota oggi con il deposito delle motivazioni.



Silvio Berlusconi "e' uno degli uomini piu' ricchi del mondo" ed e' "rilevante" la disparita' dei suoi redditi rispetto a quelli della moglie Veronica Lario: per questo la Cassazione ha confermato l'assegno di due milioni di euro al mese in favore della Lario. I supremi giudici hanno respinto il ricorso del leader di Forza Italia contro il maxiassegno, rilevando che la separazione "non elide la permanenza del vincolo coniugale" e il dovere di assistenza garantendo il precedente tenore di vita.