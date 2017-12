Cassazione, si litiga sui sostituti. Vertici in scadenza a fine anno

Csm al lavoro per la nomina dei nuovi vertici della Cassazione, ma sembra difficile che si riesca a trovare un unico nome sia per l’incarico di primo presidente sia per quello di procuratore generale, come scrive il fatto quotidiano. Il rischio è che la nomina possa non arrivare prima di Natale, lasciando, sia pure per pochi giorni, senza titolari i vertici della Cassazione. Sia il primo presidente Giovanni Canzio sia il procuratore generale Pasquale Ciccolo vanno in pensione infatti a fine 2017.