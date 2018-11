Cassese (M5S): ok Mise su proroga termini scedenza progetti Taranto

“Accolgo con piacere la decisione presa dal Ministero dello Sviluppo Economico di prorogare alle ore 12 del 26 gennaio 2019 il termine di scadenza dell’avviso pubblico dedicato all’area di crisi industriale complessa di Taranto. Una notizia positiva, ufficializzata oggi da una circolare ministeriale, che certamente sarà accolta favorevolmente dalle imprese che avranno un arco temporale più lungo per per elaborare i propri progetti.” Questo il commento del deputato del M5S Gianpaolo Cassese, componente della Commissione Attività Produttive, che in tempo reale questa mattina ha annunciato la notizia attraverso i social.

“Ho ricevuto in queste settimane molte sollecitazioni dal territorio affinchè da parte del MISE venisse data questa opportunità alle iniziative imprenditoriali dell’area e non mi sorprende che il Ministero abbia optato per questa decisione.”

“Da parte mia e del M5S resta fermo il massimo impegno a favorire ogni intervento utile al rilancio di Taranto. Questo obiettivo – conclude – deve restare la priorità.”