Catania, buco da 14 milioni al conservatorio: 23 arresti

Ventitre arresti per un buco da 14 milioni all'Istituto musicale Bellini di Catania. All'alba di oggi i finanzieri del Comando provinciale, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, hanno eseguito 23 arresti (6 in carcere e 17 ai domiciliari) e il sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di 14 milioni di euro nei confronti di funzionari e dipendenti dell'Istituto Superiore di studi musicali "Vincenzo Bellini" nonche' di altri soggetti coinvolti (persone fisiche e giuridiche) esterni all'ente pubblico.

Ai destinatari delle misure personali e reali sono contestati, a vario titolo, reati di peculato continuato, ricettazione, riciclaggio e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio connessi alla illecita distrazione e depauperamento di risorse finanziarie dell'Istituto pubblico catanese. I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso della conferenza alle 11 in procura, alla presenza del procuratore Carmelo Zuccaro.