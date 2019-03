Catania: festa con alcol e droga, accoltellato un 14enne

Festa con alcol e droga: accoltellato 14enne

Una festa di compleanno in casa a Catania finisce in tragedia. Sotto gli effetti di alcol e droga un 14enne viene accoltellato alla gola da un ragazzo 20enne. Per la vittima 40 punti di sutura, per pura fatalità non sono stati intaccati organi vitali. Preso dai carabinieri dopo una breve fuga l'aggressore, tentato omicidio il capo d'accusa per l'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne avrebbe preso un coltello da cucina, afferrando il ragazzo di 14 anni per i capelli per poi colpirlo. Il giovane è stato portato nel carcere di Caltagirone, l'accusa è di tentato omicidio.

Abuso di droga e alcol alla base del folle gesto. Sembra che gli invitati alla festa abbiano abusato fino a perdere ogni freno inibitore. Proprio per questo il 20enne, secondo i militari dell'Arma, si sarebbe diretto in cucina per poi tornare col coltello pronunciando frasi deliranti e infliggendo il taglio al collo del 14enne, prima di fuggire via. A chiamare i carabinieri è stato un altro degli invitati permettendo così al 14enne di essere soccorso. Per la vittima 30 giorni di prognosi.