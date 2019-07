Catania, litorale avvolto dalle fiamme. Bagnanti si rifugiano in acqua

Catania, incendio sul lungomare Plaia di Catania. Bagnanti e bimbi evacuati

Oltre un centinaio i bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania, portati in salvo via mare con gommoni e mezzi navali dei vigili del fuoco e della guardia costiera. Tra loro 40 bambini che erano rimasti bloccati nei lidi Azzurro e nella colonia Don Bosco e sono stati messi in salvo da motovedette della capitaneria di porto. Sul posto in azione anche mezzi aerei del corpo forestale e dei pompieri.



Gli interventi sono coordinati dalla sala operativa attivata nel primo pomeriggio in prefettura. Diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo. Il rogo che si è sviluppato tra i boschi di viale Kennedy ha distrutto anche diverse auto che erano posteggiate nella zona. Pure un vigile del fuoco ha accusato un malore ed è stato condotto in ospedale.



L'incendio di vaste proporzioni ha interessato gran parte del litorale. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e aggredito gli altri stabilimenti balneari. Dal Comando provinciale dei vigili del fuoco fanno sapere che vento e caldo hanno alimentato fenomeni di "spotting", ovvero di proiezione di faville incandescenti, anche a grandi distanze, in direzione della vegetazione.

Catania in fiamme anche la zona turistico-balneare

Con il forte vento caldo di scirocco che soffia dalla scorsa notte su Catania provincia è critica la situazione incendi in diverse parti del territorio. Come confermato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, al momento ci sono 36 posizioni di interventi di soccorso aperte, principalmente per incendi di bosco sterpaglie e colture. Alla Plaia, nella zona turistica-balneare, su viale Kennedy, una squadra è impegnata nello spegnimento di un incendio e la strada è temporaneamente chiusa.

Vigile del fuoco in ospedale

Un vigile del fuoco che operava sui lidi della Plaia, interessati da un vasto incendio, è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ha accusato un malore mentre stava operando per spegnere un incendio tra le sterpaglie della località balneare.