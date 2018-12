Catania, uccide moglie e figli e poi si suicida

Ha usato una pistola calibro 22 legalmente detenuta Gianfranco Fallica, il consulente finanziario di Paterno' che ha sterminato la sua famiglia. Ha ucciso la moglie Vincenza Palumbo di 25 anni e poi i suoi due figli, Angelo Daniele di 6 anni e Francesco Gabriele di 4. Poi l'uomo si e' tolto la vita. La strage e' avvenuta in camera da letto, dove gli investigatori hanno trovato i corpi senza di vita di tutti e quattro i componenti della famiglia Palumbo. L'intervento dei militari della compagnia di Paterno' e' avvenuto alle 11.30 circa, in via Liberta'. A chiamare i soccorsi sono stati i parenti, che non avevano piu' avuto notizie dei loro familiari.