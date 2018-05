Catania, tangenti all'ispettorato del lavoro: coinvolto ex deputato regionale

Corruzione: tangenti all'Ispettorato lavoro di Catania, 9 misure

Corruzione all'Ispettorato territoriale del lavoro di Catania. Eseguite 9 misure cautelari personali. All'alba i finanzieri del Comando provinciale, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale etnea e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, hanno eseguito 9 misure cautelari personali (4 agli arresti domiciliari e 5 interdittive) per corruzione continuata, soppressione di atti, falsita' materiale e ideologica di atti pubblici in relazione a fatti verificatisi all'interno dell'ufficio tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

Tra le persone destinatarie delle misure cautelari il direttore dell'Ufficio territoriale del lavoro di Catania, Domenico Amich; la responsabile dell'Ufficio legale; il direttore sanitario dell'Asp di Catania, Franco Luca; l'ex deputato regionale centristra Marco Forzese; l'ex consigliere del Comune di Catania di FI, Antonio Nicotra; 2 professionisti e 2 imprenditori.