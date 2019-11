Cattivi ragazzi

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio direttore,

tramite il suo giornale volevo fare questa domanda ai politici tv. La mia domanda è: non è ora di ritoccare le leggi sui reati dei minorenni e sotto i 14 anni. Ormai troppi ragazzi anche minori di 14 anni (quindi inimputabili), commettono reati pesanti, abusano di droga e alcool. L'attuale legge lega le mani al potere giudiziario e alle forze dell ordine. Le forze politiche dovrebbero affrontare questo tema nel palazzo della legislazione e non in televisione dove ogni legge va in mona...

Massimo Moletti