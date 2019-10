Cecchi Gori, prima cena fuori dal Gemelli con il medico di fiducia De Luca

Pericolo scampato. Adesso Vittorio Cecchi Gori vuole rimettersi in forma, tornando alla vita di tutti i giorni. Dopo l’operazione di appendicectomia al Gemelli, alcuni giorni fa, è stato dimesso dall’ospedale romano.

Ieri sera ha cenato con il suo amico di fiducia Antonio De Luca (che è anche il suo medico). Lo testimoniano le foto esclusive che ha scattato Affaritaliani.it.





Una cena leggera, come ci racconta una fonte segreta, ma necessaria per la ripresa psico-fisica di Cecchi Gori. Che conta, da anni, sull’amicizia con De Luca. Insieme, ad agosto, hanno trascorso un lungo periodo in Calabria. Sembra che si siano conosciuti ad una premiazione a Roma diversi anni fa.





E’ stato proprio De Luca, nel 2017, ad accorgersi di un improvviso picco glicemico a Natale. L’ex produttore si è salvato grazie ad un ricovero d’urgenza suggerito da De Luca.