Cellulare sequestrato, studente denuncia prof. Boom di casi: polemica scuola

TREVISO, PROF DENUNCIATO PER AVER SEQUESTRATO IL CELLULARE DI UNO STUDENTE

Sequestra il cellulare di uno studente. E alla fine della lezione non glielo restituisce. Così un professore di un liceo di Treviso si è beccato una denuncia dallo stesso studente diciottenne. Ma quello del sequestro dei cellulari in classe non è certo un caso isolato. E sulla questione si scatena una polemica tra genitori, scuola e insegnanti.

Si è visto sequestrare il 'cellulare' che stava usando in classe, e che non gli è stato restituito a fine delle lezioni,così uno studente di 18 anni ha denunciato la scuola ai Carabinieri di Treviso.Senza aver con se il cellulare il giovane non aveva potuto tenere i contatti con i familiari i quali, essendo fuori città, avevano cercato di contattare invano il figlio. "A scuola non deve prevalere il codice civile o il codice penale.Queste sono le regole del vivere - spiega l'assessore regionale all'istruzione, Elena Donazzan - L'uso del telefonino non deve avvenire in classe, quindi va 'sequestrato'. E' chiaro che poi il bene deve essere reso, ma potrebbe essere ridato a fine anno. Allora la pena sarebbe quella vera e dura". Secondo il parere dell'avv. Fabio Capraro, "il ritiro del telefonino, specie ai maggiorenni, costituisce una forma di sequestro improprio che non può essere esercitato dal docente. Fermo restando la legittimità di un'eventuale sanzione prevista dal regolamento scolastico".

BOOM DI CASI. POLEMICA TRA GENITORI E INSEGNANTI

I casi di cellulari sequestrati in classe sono sempre di più. La diffusione degli smartphone ha raggiunto livelli altissimi e praticamente non c'è più studente che non abbia uno in dotazione. Sul caso ci sono spesso diversità di vedute tra genitori, insegnanti e scuole. Nessuno mette in dubbio il fatto che usare il cellulare durante le lezioni sia sbagliato. Secondo molti genitori e anche secondo alcuni dirigenti scolastici, però, potrebbe bastare una nota a carico dello studente colpevole. Mentre la fazione più "intransigente" della scuola chiede l'applicazione del sequestro.